Roma, Monchi a sopresa: «Al di là degli infortuni il mercato resta lo stesso»

Il ds della Roma Monchi annuncia prima di Cagliari-Roma che il piano di mercato giallorosso non sarà influenzato dagli infortuni

Monchi sorprende i tifosi giallorossi con le sue recenti dichiarazioni prima di Cagliari-Roma. Il direttore sportivo della Roma ha annunciato che gli infortuni non influenzeranno in alcun modo le scelte del club sul mercato. La sessione invernale permetterebbe ai giallorossi di rinforzarsi, soprattutto a centrocampo. O almeno così si pensava prima delle parole di Monchi: «Non cambia niente. Al di là degli infortuni il nostro piano continua ad essere lo stesso, non sono infortuni gravi. Lavoriamo e parliamo continuamente col mister per capire di cosa ha bisogno la squadra. Ma chi c’è nella rosa sono giocatori importanti, la fiducia alla squadra è al 100%».