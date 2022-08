Dybala trova i primi gol con la maglia della Roma e con la doppietta arriva a quota 100 gol in Serie A

Ci sono volute tre giornate per la Joya per trovare i primi centri in maglia giallorossa. Nella sfida contro il Monza al momento è il one man show della serata.