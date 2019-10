Roma, mossa a sorpresa di Fonseca: ecco chi agirà sulla trequarti

Roma, gli infortuni falcidiano le idee di Fonseca. Il portoghese pensa a Veretout sulla trequarti al posto di Pellegrini

In casa Roma l’emergenza infortuni è sempre viva. Pellegrini, Under, Mkhitaryan e Perotti sono ai box per quanto riguarda il reparto offensivo. Fonseca, sopratutto, deve fare a meno del centrocampista romano che tanto bene ha fatto sulla trequarti fino ad ora.

Il portoghese, per tale motivo, pensa di fare agire in quella zona del campo Jordan Veretout, con lo spostamento di Zaniolo sulla corsia di destra e l’inserimento di Diawara al fianco di Cristante per un centrocampo muscolare.