Roma, Mourinho: «Spinazzola torna a gennaio, sarà l’acquisto invernale»

José Mourinho ha parlato dell’infortunio di Spinazzola, pronosticando un rientro per gennaio

José Mourinho, neo allenatore della Roma, ai microfoni di Talk Sports ha parlato dell’infortunio di Leonardo Spinazzola e dei tempi di recupero.

SPINAZZOLA – «Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo non sarà prima di gennaio. Diventerà come un acquisto del mercato invernale».

CHIELLINI JORDI ALBA – «Come mai Giorgio rideva? Perché non doveva tirare il rigore! Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su 11, quindi non aveva pressione. Aveva fatto il suo lavoro, ma a quel punto toccava agli altri».