Roma-Napoli, l’11 degli infortunati è da Champions League – FOTO

Roma-Napoli, la formazione degli indisponibili delle due squadre è da Champions League: quante assenze per il big match della 29ª – FOTO

Roma–Napoli è una partita spartiacque per i giallorossi. La Champions è distante quattro punti ma il Milan corre, e il sogno per l’Europa che conta potrebbe spezzarsi già domenica. Le assenze sono l’unico alibi per mister Ranieri, che si è ritrovato tra le mani una squadra rotta, soprattutto dal punto di vista della coesione.

La formazione di infortunati, che le due squadre potrebbero schierare è da Champions League. La formazione potrebbe essere un 3-5-2, con Ospina tra i pali, Manolas, Chiriches e Albiol in difesa. Centrocampo a 4, con Florenzi, Diawara Pellegrini e Zielinski, con Pastore a supporto di Insigne ed El Shaarawy.