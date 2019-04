Roma-Napoli 1-4: pagelle e tabellino

Roma-Napoli, 29ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Napoli cala il poker e la Roma crolla: non si salva nessuno. Milik apre il match con un gioiello dopo solamente 2 minuti, inutile per i giallorossi il rigore perfetto di Perotti al 49′. Nella seconda frazione di gioco il Napoli si prende tutto. Mertens ha lavoro facile al 5′ del primo tempo: assist di Callejon, imbarazzante l’errore di Olsen. Subito dopo Verdi la piazza con un piattone di sinistro. Younes entra e la chiude all’81’: Roma umiliata, pioggia di fischi sull’Olimpico.

Roma-Napoli 1-4: tabellino

MARCATORI: pt 2′ Milik, 49′ Perotti (R) st 50′ Mertens, 54′ Verdi, 81′ Younes

ROMA (4-2-3-1): Olsen 5; Santon 5.5, Manolas 4.5, Fazio 5, Kolarov 5; Nzonzi, De Rossi 5 (81′ Kluivert ng); Perotti 6 (82′ Under ng), Cristante 6, Schick 5.5 (63′ Zaniolo 5.5); Dzeko 4.5

NAPOLI (4-4-2): Meret 5.5; Hysaj 6 (68′ Malcuit 6), Maksimovic 5.5, Koulibaly 7, Mario Rui 5.5; Callejon 6.5, Allan 6.5, Fabian Ruiz 6.5, Verdi 7 (75′ Younes 7); Mertens 7 (58′ Ounas 6), Milik 7 All. Ranieri 5.5, Ancelotti 6.5

ARBITRO: Giampaolo Calvarese di Teramo 6

NOTE: ammoniti Schick, Maksimovic, Manolas, Dzeko, Milik, Kolarov

Roma-Napoli: diretta live e sintesi

92′ – FINISCE CON UN SECCO 1-4 IL MATCH TRA ROMA E NAPOLI

90′ – Calvarese concede 2′ di recupero

82′ – Ultimo cambio per i giallorossi: Ranieri prova con Under, fuori Perotti

81′ – Cambio Roma: esce De Rossi, dentro Kluivert

81′ – SUBITO GOL DI YOUNES PER IL NAPOLI! La squadra partenopea chiude il match!

75′ – Terzo cambio per il Napoli: Verdi lascia il campo tra gli applausi, al suo posto Younes

73′ – Occasione per la Roma! Ci prova Cristante, Meret non si fa sorprendere ma non trattiene. Nzonzi ci prova di testa, ma la palla colpisce la traversa!

68′ – Secondo cambio per il Napoli: dentro Malcuit, fuori Hysaj infortunato

66′ – SESTA AMMONIZIONE DEL MATCH: cartellino giallo per Kolarov

63′ – Sostituzione Roma: entra Zaniolo, esce l’ammonito Schick

58′ – Cambio per il Napoli: esce Mertens per infortunio, al suo posto Ounas

55′ – INCREDIBILE! ANCORA GOL DEL NAPOLI! Tiro di sinistro di Verdi da centro area dopo un contropiede che disorienta la difesa romanista. Assist di Ruiz

50′ – SUBITO GOL DEL NAPOLI! Cross rasoterra di Callejon che sfila davanti tutta la difesa romanista, facile il tocco di sinistro di Mertens. Napoli di nuovo in vantaggio!

46′ – Riparte il secondo tempo di Roma-Napoli.

50′ – Si chiude il primo tempo sull’1-1

49′ – GOL DELLA ROMA SU RIGORE! Perotti spiazza Meret e il match torna in parità!

47′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Fallo di Meret su Schick

43′ – QUINTA AMMONIZIONE DEL MATCH: ammonito Milik

37′ – QUARTA AMMONIZIONE DEL MATCH: giallo per Dzeko

36′ – TERZA AMMONIZIONE DEL MATCH: ammonito Manolas

36′ – GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Assist di Mertens per Milik, difesa romanista battuta ma è fuorigioco!

17′ – SECONDA AMMONIZIONE DEL MATCH: giallo per Maksimovic

13′ – PRIMA AMMONIZIONE DEL MATCH: ammonito Schick per un brutto fallo

2′ – GOL DEL NAPOLI! Imbucata centrale di Verdi, controllo incredibile di Milik di tacco e sinistro potente sotto la traversa. Napoli in vantaggio.

1′ – Inizia ora il match all’Olimpico

Roma-Napoli: formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Marcano, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Perotti, Cristante, Schick; Dzeko

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Verdi; Mertens, Milik

Roma-Napoli: i precedenti

Dopo l’infelice esito del match contro la Spal, la Roma cerca il riscatto: nelle ultime 3 partite i giallorossi hanno ottenuto soli 3 punti e la sete di vittoria torna a farsi sentire. Il successo in casa del Napoli contro l’Udinese ha riacceso invece gli animi dei tifosi partenopei, dopo la sconfitta cocente con la Juventus e il pareggio col Sassuolo. Per i due team gli ultimi 5 scontri diretti parlano chiaro: 1 pareggio, 2 vittorie e 2 sconfitte.

Roma-Napoli: l’arbitro

A dirigere il big match tra Roma e Napoli sarà Giampaolo Calvarese della sezione di Teramo. Per l’abruzzese è la seconda designazione stagionale con la Roma, dopo il tesissimo 3-3 contro l’Atalanta. Col fischietto dell’arbitro di Teramo il Napoli è sempre rimasto imbattuto (7 vittorie e 3 pareggi). In questa stagione una vittoria e un pareggio: il 3-2 col Bologna e lo 0-0 a Firenze.

Roma-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

ROMA (4-3-3): Olsen; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Schick, Dzeko, Perotti. Allenatore: Ranieri

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Verdi; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

Roma-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Roma-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.