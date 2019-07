La Roma è in cerca di rinforzi per la fascia arretrata: Hysaj il profilo più concreto, ma non si esclude la pista D’Ambrosio

La Roma ha bisogno di un terzino: negli scorsi giorni i giallorossi hanno contattato il Napoli per Elid Hysaj.

Non è scontato che la Roma riesca a strappare il terzino al club partenopeo: ecco perché i capitolini starebbero chiedendo informazioni all’Inter per Danilo D’Ambrosio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il nerazzurro resta un profilo assai gradito.