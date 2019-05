Roma, Nzonzi convince da vertice basso del centrocampo a 3

Ranieri ha schierato Steven Nzonzi vertice basso contro la Juve, una posizione in cui non convinceva Di Francesco.

Contro la Juve, Nzonzi è tornato a essere vertice basso del centrocampo della Roma. Di Francesco non era mai stato convinto di questa soluzione, tant’è che aveva schierato sempre e solo De Rossi davanti alla difesa. Nelle precedenti gare, il francese aveva invece agito in coppia con Cristante.

L’ex Siviglia è stato tra i migliori di suoi: sia in fase di impostazione (41 passaggi totali, record dei suoi) che in non possesso, con 2 intercetti e 4 contrasti vinti. Ranieri ha rigenerato difensivamente i giallorossi, chissà che non possa rilanciare uno Steven Nzonzi che finora era stato tra le principali delusioni della stagione.