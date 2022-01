Roma, Oliveira in arrivo: in campo già domenica contro il Cagliari

ASCOLTA ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma ha chiuso col Porto per l’acquisto di Sergio Oliveira. Oggi le visite mediche e domenica sarà già in campo contro il Cagliari

José Mourinho ha finalmente il centrocampista chiesto a lungo anche la scorsa estate. La Roma ha infatti chiuso col Porto la trattativa per l’acquisto di Sergio Oliveira. Prestito oneroso da circa 1,3 milioni più riscatto fissato a 13,5 milioni.

E domenica lo Special One non perderà tempo e schiererà il portoghese subito titolare a centrocampo, vista anche l’assenza per squalifica di Cristante. Il Cagliari sarà quindi il battesimo in Italia per Sergio Oliveira.