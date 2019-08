Roma, ore calde per Alderweireld. C’è il sì del giocatore, si lavora

Roma, sono ore caldissime per il possibile arrivo di Alderweireld. Petrachi ha il benestare del giocatore e lavora col Tottenham

Petrachi ha da tempo individuato in Toby Alderweireld il profilo giusto per la difesa. Il d.s. non si aspettare si incontrare tutte queste difficoltà nella trattativa col Tottenham. C’è ancora distanza tra domanda e offerta, ma questi giorni possono rivelarsi decisivi.

La Gazzetta dello Sport fa presente che il belga ha già dato il suo assenso al trasferimento nella Capitale, adesso si tratta con gli Spurs. La Roma è ferma a una proposta di 20 milioni bonus compresi, gli inglesi non hanno intenzione di scendere sotto i 25.