Roma, Pallotta incontra Mislintat: candidato n°1 per l’area tecnica

Pallotta affascinato da Mislintat: può diventare il nuovo dirigente della Roma dopo le esperienze all’Arsenal e al Borussia Dortmund

La novità in casa Roma ha un nome e un cognome: Sven Milsintat. James Pallotta è affascinato dall’idea di offrire un posto da dirigente al tedesco. Il cacciatore di talenti originario di Kamen, Germania, al momento è svincolato ed è stato presentato al presidente giallorosso.

Per quanto sia poco conosciuto, Milsintat vanta una carriera niente male: il 46enne si è sempre occupato di scouting, ed è stato il Direttore di questo settore così cruciale per i top club europei in due società del calibro di Arsenal e Borussia Dortmund. Pallotta riflette: alla Roma il tedesco potrebbe occupare la carica di dirigente dell’area tecnica.