Roma, Pallotta vuole Sarri e Higuain: l’asse di mercato con la Juve

Roma, Pallotta pensa a Sarri per la prossima stagione: con Dzeko in partenza, scambio Higuain-Manolas con la Juve

James Pallotta non perde tempo ed inizia a pensare per la prossima stagione. Obiettivo primario trattenere Zaniolo, per l’ennesima rivoluzione. In panchina è dato quasi per certo che Ranieri non resterà per la prossima stagione, e Pallotta ha individuato in Sarri il suo erede. Il tecnico toscano, in rotta col Chelsea, farebbe volentieri ritorno in Serie A.

Ma non solo. Pallotta starebbe pensando a ricomporre la coppia Sarri–Higuain: dopo le ultime vicende Dzeko è sempre più lontano e l’argentino andrebbe a sostituirlo. Già pronto l’asse di mercato con la Juve, con il Pipita in giallorosso e Manolas, vecchio pallino di Allegri, che ringiovanirebbe la difesa bianconera.