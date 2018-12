L’ex difensore giallorosso Christian Panucci è uno dei candidati per sostituire Di Francesco, chiamato a due vittorie contro Sassuolo e Parma

Il passato emiliano di Eusebio Di Francesco tornerà a bussare nella prossima settimana, quando la Roma affronterà il Sassuolo all’Olimpico e poi il Parma al Tardini. Due sfide decisive per il tecnico dei giallorossi, sempre più in bilico sulla panchina. Una sconfitta contro suo figlio Federico o contro i crociati potrebbe significare esonero.

Secondo Il Messaggero, un nome nuovo si è fatto strada nelle ultime ore: Christian Panucci. L’ex difensore della Roma, attualmente c.t. dell’Albania sarebbe più che disposto a fare ritorno a casa e lottare per la Champions League. Il suo ritorno sarebbe sponsorizzato da Franco Baldini, suo grande amico, e anche apprezzato dalla tifoseria visto il rapporto che lo lega al giallorosso. Una soluzione sicuramente più apprezzata dagli ultras rispetto a quella che porta al nome di Paulo Sousa, accusato per il suo passato alla Juventus. In ogni caso, la prossima settimana sarà decisiva, con Di Francesco chiamato a scacciare tutti i fantasmi e a riprendersi la sua squadra.