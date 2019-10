Roma, parla Kluivert: «Serie A difficile, devo sbagliare poco»

Roma, parla Kluivert direttamente dal ritiro della Nazionale olandese Under 21: «In Serie A devo sfruttare al meglio le occasioni che ho»

L’attaccante della Roma, Justin Kluivert, ha parlato ai microfoni di Fox Sports direttamente dal ritiro della nazionale olandese Under 21. Ecco le parole del classe ’99:

«Giocare in Olanda è più semplice rispetto all’Italia. Nella Roma, e in Serie A, devo sfruttare al massimo le occasioni che ho, cercando di sbagliare poco. Quando ero all’Ajax mi capitava di avere almeno sei o sette occasioni a partita, in Serie A non è così. Se hai solo due o tre occasioni a partita devi imparare a sfruttarle. Questo è quello che devo fare io per crescere».