In una lunga intervista, l’ex meteora del Milan Patrick Kluivert ha raccontato la carriera del figlio e le sue opinioni sulle sue decisioni

Di padre in figlio. Sperando che il figlio riesca a superare il gioco il padre, almeno nel campionato italiano. Papà Patrick del resto sarà stato sicuramente un signor attaccante, ma in Italia aveva deluso le aspettative. Se il buongiorno si vede dal mattino, Justin non dovrebbe aver problemi a vincere la gara in famiglia. Parliamo ovviamente della famiglia Kluivert, con il più giovane dei due che è stata la scommessa più affascinante estiva di Monchi. Al debutto contro il Torino da subentrato, Justin è risultato decisivo, con l’assist a Dzeko al fotofinish. Ormai, è già l’idolo dei tifosi capitolini.

Sulla carriera del figlio è intervenuto Patrick, che ha rilasciato questa dichiarazione alla Gazzetta dello Sport: «Cosa gli ho detto? Di stare attento alle cose da fare e soprattutto a quelle da non fare. Quando giochi in una big ci sono tante persone che ti stanno intorno e che vogliono delle cose da te. In una capitale come Roma devi stare attento, come in tutte le grandi piazze. Che tipo di figlio è? Un bravo ragazzo. Sono piuttosto felice di quello che sta facendo. È a Roma con la mamma Angela, si sta impegnando sul lavoro. Justin parla poco, però è uno che sa ascoltare ed è motivato. Avrei voluto che restasse all’Ajax ancora un anno, ha scelto lui. Credo che la Roma sia una buona soluzione».