Roma, Paulo Fonseca in panchina sarebbe una rivoluzione

Paulo Fonseca sulla panchina della Roma sarebbe una svolta gigantesca rispetto al passato. Scopriamo perché

Sta sempre più prendendo piede l’opzione Paulo Fonseca per la panchina della Roma. Il portoghese sarebbe una svolta enorme sia rispetto a Ranieri che a Di Francesco, somiglierebbe forse a quel Luis Enrique tanto contestato dall’ambiente.

Fonseca non ama certo l’iper-verticalità nelle sue squadre, ma anzi ricerca un palleggio molto paziente ed elaborato da dietro. Insomma, un calcio diverso che richiederebbe molti innesti in sede di mercato, visto che la Roma ha poca qualità palla al piede in porta e difesa.