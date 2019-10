Roma, Pellegrini accelera: tempi di recupero accorciati?

Roma, Fonseca ha bisogno d’aiuto a centrocampo e Pellegrini prova ad accelerare. Il centrocampista prova ad accorciare il recupero

L’infortuno in mediana di Cristante ha messo alle spalle il centrocampo della Roma. Fonseca è rimasto col solo Veretout disponibile in quella zona del campo e, sopratutto, sta accusando non poco l’assenza di Pellegrini.

Il Corriere dello Sport sottolinea che il romano potrebbe accorciare i tempi di recupero. Il rientro è stabilito per i primi di dicembre, ma se gli esami di consulto dovessero essere positivi si potrebbe pensare di vederlo a metà novembre.