Roma, Pellegrini può esaltarsi nel gioco di Fonseca

Con Paulo Fonseca alla Roma, Lorenzo Pellegrini potrebbe trovare un contesto tattico ideale per affermarsi. Ha le caratteristiche giuste per l’allenatore portoghese

Nel gioco di posizione di Paulo Fonseca, c’è grande densità nei corridoi interni. Basti pensare al 4231 dello Shaktar, in cui i 3 trequartisti erano molto dentro al campo, lasciando spazio in fascia per le sovrapposizioni dei terzini.

Più che come organizzatore di gioco, Pellegrini nella Roma di Fonseca si può esaltare soprattutto per la presenza nella trequarti avversaria. Il centrocampista romano ha infatti spiccate doti offensive nell’ultimo terzo di campo, tanto nel tiro quanto nella rifinitura. Trattandosi di un giocatore molto verticale, forse potrebbe crescere in un palleggio più prolungato in spazi stretti.