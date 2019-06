Roma, Petrachi è più vicino. Al Toro un giovane della Primavera

La Roma e Petrachi si avvicinano definitivamente. Urbano Cairo accontentato: avrà un giovane della Primavera di Alberto De Rossi

La Roma e Gianluca Petrachi si inseguono ormai da tante settimane. Non è un mistero che il direttore sportivo operi già da dirigente giallorosso. Sulla scelta di Fonseca ha avuto una grossa influenza, tant’è che è stato lui in prima persona a incontrarsi col tecnico a Madrid. Tutto fatto in pectore, però. Perché le dimissioni da lui presentate a Urbano Cairo non sono state accettate, e hanno dato via a un lungo braccio di ferro.

Che, finalmente, sembra ora potersi risolvere. Il numero uno del Torino ha insistito tanto per avere come indennizzo un giovane della Primavera della Roma. Per tanto tempo sembrava che il nome prediletto potesse essere quello di Cangiano, nelle ultime ore c’è stata una sterzata verso Freddi Greco. Il classe 2001 ha disputato una buona annata in giallorosso sotto la guida di Alberto De Rossi e adesso è pronto per indossare i colori granata. Con Petrachi pronto ad essere finalmente ufficializzato.