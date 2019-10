Roma, Petrachi in Procura Federale va all’attacco di Cairo

Roma, Petrachi ascoltato in Procura Federale: il direttore sportivo giallorosso avrebbe attaccato il suo ex presidente Cairo

Giornata concitata, quella di ieri, per Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo della Roma, infatti, è stato ascoltato per circa un’ora e mezza in Procura Federale per chiarire la sua posizione rispetto all’indagine aperta dopo le dichiarazioni in cui aveva ammesso di aver trattato con l’Inter «a maggio» per Dzeko. Quando, nei fatti, era però ancora un tesserato del Torino.

Petrachi – secondo la ricostruzione de Il Tempo – avrebbe riepilogato tutte le tappe del suo addio ai granata, mostrando i documenti che testimoniano le sue dimissioni presentate a maggio e la risoluzione del contratto, firmata da Cairo solo a fine giugno. E avrebbe utilizzato toni molto accesi nel commentare il comportamento del presidente dei granata nel suoi confronti.