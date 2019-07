Roma, presentazione in grande stile. L’11 agosto contro il Real Madrid

Roma, l’11 agosto all’Olimpico arriverà il Real Madrid per un’amichevole di lusso. Intanto Fonseca ha voglia di cominciare

La Roma ha scelto di fare le cose in grande per presentare la propria squadra per la stagione che verrà. L’11 agosto, allo stadio Olimpico, verrà a far visita niente di meno che il Real Madrid di Zinedine Zidane. Un’amichevole di lusso, quella organizzata dalle due compagini, che andrà in scena a poco più di 10 giorni dall’inizio del campionato. Inevitabile, quindi, alzare l’asticella.

I lavori a Trigoria proseguono ininterrottamente sotto la precisa guida di Paulo Fonseca. Tattici, fisici e motivazionali: il tecnico si sta facendo apprezzare a tutto tondo dall’ambiente giallorosso. Gradimento che, sperano tutti, possa proseguire anche nei mesi a venire. Intanto da ieri tutto è un po’ più chiaro sul futuro grazie alla compilazione dei calendari. Roma-Genoa sarà il debutto del portoghese allo stadio Olimpico, poi subito il derby. Così, per non farsi mancare davvero nulla.

«E’ un calendario positivo, che mi piace, che ci farà fare le prime tre gare davanti al nostro pubblico e sono felice. Per me è ottimo, non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi, che sono sicuro che ci sosterranno. E’ molto importante giocare vicino a loro, nella nostra città, per tutto il campionato. Partite di questo calibro all’inizio portano entusiasmo», ha dichiarato poco dopo l’evento. C’è ancora quasi un mese di tempo per arrivare pronti al primissimo appuntamento. Fonseca, senz’altro, spera di farlo a ranghi completi. Per tale ragione vuole capire il prima possibile quale sarà il secondo centrale in arrivo dopo Mancini. In attacco, invece, a questo punto far rimanere Dzeko non gli dispiacerebbe proprio. Poi si potrà partire.