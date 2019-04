Roma, pronta serie TV sulla vita di Totti dai produttori di “The Young Pope”

La Wildside vuole acquistare i diritti sulla biografia di Totti. La vita del capitano della Roma diventerà una serie TV!

La leggenda di Francesco Totti continuerà anche fuori dal campo. Il dirigente della Roma e ex bandiera del club giallorosso diventerà una star della televisione. La storia della sua vita diventerà a sorpresa una serie TV!

La Wildside, casa di produzione di The Young Pope, ha deciso di acquisire i diritti di «Un Capitano» per realizzare una serie TV. L’autobiografia è stata scritta dallo stesso Totti in collaborazione con Paolo Condò. Anche Sky intende collaborare al progetto. Il capitano giallorosso non farà parte del cast: ancora non è chiaro chi interpreterà i panni del leggendario attaccante della Roma.