Roma, Ranieri a cuore aperto: «La panchina giallorossa un’emozione»

Non solo De Rossi. La partita di domenica sarà l’ultima sulla panchina della Roma per Claudio Ranieri: «Grazie a Pallotta per l’opportunità»

Dopo le dimissioni nel 2011, difficilmente Claudio Ranieri avrebbe immaginato di tornare sulla panchina della Roma. Invece uno strano e contorto gioco del destino l’ha ricondotto esattamente lì. Difficilmente lo rifarà nel futuro, per svariati motivi. Ecco perché al tecnico rimangono gli ultimi 90 minuti sulla panchina giallorossa. Ci ha pensato lui stesso a descrivere le sensazioni di questa seconda esperienza: «Mi emoziono sempre sulla panchina della Roma. Entro in campo dopo l’inno perché altrimenti mi emoziono troppo. Dato che è l’ultima ci tengo a ringraziare il Presidente perché mi ha dato l’opportunità di guidare ancora una volta la squadra del mio cuore». Il solito pragmatismo di Ranieri.

Il tecnico ha già ammesso più volte nell’ultima settimana di essere dalla parte di De Rossi. Non fa altro che ribadirlo: «Ogni tifoso si è identificato in lui, per quella voglia che ha, per quello spirito combattivo che ha sempre fatto vedere». Per la commozione generale ci sarà il tempo necessario. Prima servono assolutamente i tre punti, per chiudere almeno in bellezza. Per dare il giusto saluto ai tifosi della Roma.