Roma, riecco Zaniolo e che feeling con Mourinho: i giallorossi ritrovano il predestinato

La Roma ha ritrovato Nicolò Zaniolo che in questo inizio di preparazione è parso carico e con un gran feeling con Mourinho

Nicolò Zaniolo è tornato e ora vuole riprendersi tutto ciò che ha perso in questi mesi dopo il secondo infortunio ai legamenti del ginocchio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il talento della Roma sta vivendo un ottimo momento sia in campo, dove ha trovato un grandissimo feeling con Mourinho e in campo ha fatto vedere buone cose, che fuori con la nascita del suo primogenito Tommaso.

Zaniolo ha anche messo su 4 chili di muscolatura ed è pronto a vivere al massimo la nuova stagione. Manca solo il ritmo partita, ma quello arriverà. E intanto il c.t. Mancini lo attende.