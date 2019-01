La fragilità della Roma nelle rimonte subite in Serie A: mancanza di carattere o solo sfortuna? Una breve analisi dei ribaltoni in campionato

Non è la prima volta che si imputa alla Roma di non riuscire a compiere il passo decisivo per proiettarsi stabilmente nell’elite del calcio europeo. Lo scorso anno la squadra di Di Francesco aveva stupito tutti, sfiorando la finale di Champions League, con una rimonta quasi riuscita ai danni del Liverpool.

Per una curiosa legge del contrappasso, sono proprio le rimonte subite uno dei grandi peccati della stagione giallorossa. Tenendo conto della rimonta dell’Atalanta nella partita di oggi (ndr da 0-3 a 3-3), la Roma non è mai riuscita a portare a casa il risultato quando si è trovata in vantaggio di due reti. È successo nella partita casalinga con il Chievo (2-0 con le reti di El Shaarawy e Cristante), rimontata poi dai gol di Birsa e Stepinski. Ancor più clamoroso il ribaltone nella partita contro il Cagliari, che vedeva la Roma in vantaggio nel primo tempo (Cristante e Kolarov), raggiunta poi nel finale grazie al gol di Ionita e negli ultimi secondi con la rete di Sau.

Soltanto in un’occasione la Roma è riuscita a portare il risultato a casa partendo da un vantaggio di 2-0, ovvero nella scorsa giornata nella partita casalinga contro il Torino. Portatisi in vantaggio con le reti di Zaniolo e Kolarov, i giallorossi avevano subito la rimonta dei granata (Rincon prima e Ansaldi poi), ribaltando di nuovo la situazione con il gol di Stephan El Shaarawy. Una curiosa statistica che però fa luce sui dubbi che aleggiano attorno alla squadra di Di Francesco: avrà la giusta forza mentale per reagire quando la posta in gioco sara più alta?