Il bosniaco si è allenato ma con molta probabilità non scenderà in campo contro la Sampdoria

Ci ha provato fino alla fine ma anche i medici hanno frenato la voglia di Dzeko di scendere in campo già domenica contro la Sampdoria. Nonostante la mascherina il bosniaco, che ha rimediato una frattura allo zigomo nel match contro il Cagliari, non sarà titolare a Genova.

La speranza è che possa recuperare per la gara contro i tedeschi giovedì in Europa League, o al massimo contro il Milan per il big match del prossimo turno di campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.