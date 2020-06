Roma Sampdoria, lo sfottò a Ferrero: «Ti saluta Dzeko» – VIDEO

Il presidente della Sampdoria vittima dello sfottò di un tifoso della Roma: la risposta di Ferrero – VIDEO

La Sampdoria è uscita sconfitta a Roma per mano di Edin Dzeko sotto gli occhi del suo presidente. Ed è proprio Massimo Ferrero ad essere stato protagonista di uno sfottò mentre era in giro per le strade della capitale.

Nel video, diventato virale non appena caricato sui social, si vede il presidente Ferrero, con addosso la maglia blucerchiata, che viene fermato da un ragazzo in moto. «Ti saluta Dzeko», le parole del tifoso della Roma. Immediata la reazione del presidente della Sampdoria che, bonariamente, ha risposto: «Ma vaff…».