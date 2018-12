Roma-Sassuolo: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Roma-Sassuolo, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Roma–Sassuolo sfida dal sapore europeo, sfida che potrebbe essere decisiva per le sorti del tecnico romanista Eusebio Di Francesco. L’allenatore giallorosso sfida il suo passato, sfida il club che ha reso grande e che lo ha reso grande e chiede strada ai neroverdi di mister De Zerbi e del figlio Federico: «Non può fare scherzi a questo giro, noi abbiamo bisogno di punti. Battute a parte Federico è cresciuto tanto, sono contento che sia andato in questa nuova realtà, si sta trovando molto bene» ha detto l’allenatore alla vigilia. Il tecnico della Roma ritrova El Shaarawy ma il Faraone dovrebbe partire dalla panchina. Daniele De Rossi, Lorenzo Pellegrini e Ante Coric gli indisponibili. Diversi assenti anche nella formazione neroverdi: out Rogerio per squalifica, assenti per infortunio Claud Adjapong, Kevin Prince Boateng, Alfred Duncan, Jeremie Boga e Leonardo Sernicola. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sulla sfida tra Roma e Sassuolo. Fischio d’inizio alle ore 18.

Roma-Sassuolo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Roma-Sassuolo: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Roma-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Schick. A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Santos, Luca Pellegrini, Marcano, Kluivert, Karsdorp, Pastore, El Shaarawy, Dzeko. Allenatore: Di Francesco

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Sensi, Di Francesco; Babacar, Berardi. A disposizione: Pegolo, Satalino, Peluso, Lemos, Locatelli, Matri, Dell’Orco, Trotta, Brignola, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

Roma-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Roma-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.