Roma Higuain: Petrachi fissa l’ultimatum per l’argentino

Petrachi si è stancato e ha fissato la deadline per l’acquisto di Gonzalo Higuain: ecco quando mollerà l’argentino

La trattativa tra Roma e Juve per Gonzalo Higuain prosegue a ritmi lentissimi. Nelle ultime settimane non sono stati fatti passi in avanti per l’arrivo dell’argentino a Roma. I giallorossi sono quindi pronti a dare l’ultimatum a Higuain.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, ha fissato nella settimana di Ferragosto l’ultima possibile per attendere l’eventuale sì dell’argentino.