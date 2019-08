Roma, senti Karsdorp: «L’esperienza in giallorosso uno shock»

Roma, senti l’ex avvelenato Karsdorp: «L’esperienza in giallorosso è stata uno shock, atmosfera negativa»

Non le manda a dire, Rick Karsdorp. Il terzino ex Roma ha vissuto in maniera negativa l’esperienza in giallorosso e non ha fatto nulla per negarlo in un’intervista a Voetbal International in Olanda, dopo essere tornato in patria per vestire la maglia del Feyenoord.

«A Roma vieni lasciato molto da solo. Alcuni camminano 5′ prima dell’inizio dell’allenamento, altri magari hanno già trascorso due ore in palestra. Ci sono allenamenti in cui non parli con nessuno, ognuno fa le proprie cose. Quando ero alla Roma ero davvero scioccato. L’atmosfera in Olanda mi piace di più. Ci sono un po’ di risate nello spogliatoio. Ho bisogno di un buon ambiente attorno, ecco perché qui mi sento bene».