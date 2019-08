Roma, senti Lampard: «Zappacosta? Può lasciarci a fine mese…»

L’allenatore del Chelsea, Lampard, ha commentato la situazione di Zappacosta: il difensore è nei pensieri della Roma di Fonseca

Nel corso della conferenza stampa odierna, l’allenatore del Chelsea, Lampard, ha commentato la situazione relativa a Davide Zappacosta. Il calciatore, fuori dai piani dell’ex calciatore, potrebbe partire per accasarsi alla Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, Petrachi avrebbe in mente regalare a Fonseca il terzino destro ex Toro.

Ecco le parole del tecnico dei blues: «Non è ancora chiaro se ci lascerà entro fine mese. È un nostro giocatore e Reece James è infortunato e potrebbe averne per ancora due o tre settimane. È una decisione che prenderemo progressivamente. L’atteggiamento di Zappacosta mi ha veramente impressionato, la sua qualità e come si è allenato. È un giocatore molto buono e noi dobbiamo essere certi di essere contenti della squadra che avremo a fine mercato. Sarà una decisione per il bene del club e di Zappa, voglio giocatori felici. La sua professionalità è stata grande. Ci saranno ancora dei colloqui».