Roma, senti Pastore: «Sogno di tornare in Argentina»

Roma, senti Pastore: «Sogno sempre di poter tornare in Argentina, è il posto dove vorrei sempre essere»

Javier Pastore è tornato a parlare di presente e futuro, e l’ha fatto a Radio Sucesos. Dove il centrocampista della Roma ha tracciato un disegno di come confida sia il suo domani.

«L’Atletico Talleres è il club del mio cuore, sogno sempre di poter tornare – ha confidato -. E’ il posto in cui sono cresciuto come uomo e come calciatore, è stato magico perché ho vissuto la mia adolescenza. È il posto dove avrei sempre voluto essere».