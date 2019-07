Roma, senza El Shaarawy è rebus attacco. Reparto da ridisegnare

Roma, salutato anche El Shaarawy l’attacco è povero di qualità. Petrachi ora alla caccia di un esterno e del bomber: Higuain il prediletto

Prosegue l’estate fatta di scossoni in casa Roma. Era una cosa piuttosto preannunciata, doveroso dirlo. Alcune pedine, però, sembravano inamovibili. Come Stephan El Shaarawy. Il Faraone era stato, senza ombra di dubbio, il migliore della scorsa stagione. Si pensava potesse essere lui di conseguenza l’uomo giusto per ripartire. E la convinzione c’era, ma non si erano fatti i conti con la ricca Cina.

Una volta posati gli occhi su di lui e avanzata la proposta di stipendio, è lecito traballare. Di conseguenza l’italo-egiziano ha salutato, imbarcandosi oggi per l’oriente. Incassati i 18 milioni circa, adesso Gianluca Petrachi dovrà reinvestirli su un esterno di qualità. Lo scenario dell’attacco giallorosso, a questo punto, è tutto in divenire. Salutato El Sha, il prossimo nella lista pare essere Dzeko. Le certezze, attualmente, sono rappresentate solo da Under e Kluivert. Si dovrà necessariamente cercare un bomber, e le preferenze sono ricadute su Higuain. Trattativa che è aperta ma tutt’altro che semplice. La rivoluzione prosegue, l’attacco è da ricostruire.