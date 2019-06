Roma, senza Manolas la difesa è da rinnovare. La situazione del reparto

Roma, salutato Manolas il pacchetto difensivo è da rinnovare. Dal portiere ai terzini, la situazione del reparto giallorosso

La Roma continua a vivere il suo periodo di grande ristrutturazione generale, tra società e campo. Gianluca Petrachi concluderà entro il 30 giugno l’operazione che porterà Kostas Manolas al Napoli, in modo da ascrivere immediatamente a bilancio la somma incassata dalla cessione del greco. In questo modo i giallorossi perdono il loro centrale più forte, quello che ha portato avanti la baracca negli ultimi anni. Per rimpiazzarlo al meglio si dovrà fare senz’altro uno sforzo economico. Bartra appare a oggi il prediletto. Il Betis Siviglia chiede in ogni caso una cifra importante, e i capitolini stanno lavorando per accontentare gli spagnoli.

Al contempo, però, sono portate avanti anche altre valutazioni riguardo il resto del pacchetto difensivo. A cui si aggiunge Olsen. Si sta facendo di tutto per piazzare lo svedese e racimolare almeno la cifra spesa un anno fa, quindi una decina di milioni. Poi si virerà su Pau Lopez, il preferito in questo momento in casa giallorossa. Doppio filo quindi col Betis Siviglia. Fazio non ha convinto appieno nell’ultima stagione, ma la carenza di proposte verso l’argentino indurrà la società a proseguire il percorso con lui. Per almeno un altro anno, considerata l’età. Juan Jesus si è sempre dimostrato piuttosto affidabile e verrà confermato. Capitolo terzini: Kolarov verso la permanenza, Florenzi anche. L’interesse dell’Inter esiste ma all’attualità delle cose è difficile che la Roma lasci partire il suo capitano.