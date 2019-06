Roma, serve accorciare i tempi. I piani cessioni sono in ritardo

In casa Roma il tempo stringe: c’è la necessità di vendere entro il 30 giugno. Dzeko e Manolas i soliti indiziati, ma c’è da lavorare

Il tempo scorre inesorabile, in casa Roma. Il 30 giugno è ormai esageratamente vicino e c’è la necessità di sanare il bilancio per evitare di incappare in pericolose sentenze, tipo quelle in cui è inserito il Milan in questo periodo. Pesa il fatto che ancora manchi l’ufficialità di Gianluca Petrachi, che comunque, seppur nell’ombra, sta lavorando per portare a termine gli obiettivi.

I nomi destinati a partire sono i noti, Manolas e Dzeko su tutti. Il bosniaco è promesso all’Inter, il difensore riscontra il gradimento del Napoli. In entrambe le situazioni, tuttavia, manca ancora l’accordo economico con le rispettive società. Perché la Roma deve sì vendere, ma vuole farlo alle sue condizioni. Poi inizierà la fase due del mercato, quella in entrata.