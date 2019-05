Roma, si prepara il saluto a De Rossi. L’Olimpico è già sold out

Tra una settimana l’Olimpico saluterà Daniele De Rossi. Per la gara contro il Parma è già tutto sold out: saranno oltre 60mila i presenti

Il popolo romanista si prepara a un altro giorno pieno di malinconia. L’Olimpico a raccolta per dare l’ultimo abbraccio giallorosso a Daniele De Rossi. Lui, che con 18 anni al servizio di un’unica squadra, un grosso abbraccio se lo merita eccome. Si dovrà cercare, almeno per un giorno, di mettere da parte tutte le contestazioni che i tifosi stanno rivolgendo alla società per la vicenda. Un trattamento non corretto, secondo loro. Comprensibile il loro pensiero.

Manca ancora una settimana alla partita contro il Parma, ma lo stadio risulta già totalmente esaurito. Compresi gli abbonati, si supereranno le 60mila presenze. Tutte per De Rossi, tutte per Daniele. Il capitano della Roma che abbraccerà per l’ultima volta i suoi tifosi.