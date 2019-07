Roma, situazione di calma apparente. Petrachi concentra le ultime forze

Roma, giorni di calma apparente dalle parti di Trigoria. Petrachi continua a lavorare sia sul fronte entrate sia sul fronte uscite

Non si registrano particolari movimenti, in questi giorni, all’interno della Roma. Le entrate per adesso si sono fermate con l’approdo in giallorosso di Veretout (che si è presentato in maniera autorevole nella giornata di ieri) e adesso Gianluca Petrachi sonda il terreno per le occasioni in giro per l’Europa. La cosa certa è che non si possono fare spese pazze. Per questo, per qualsiasi trattativa, il d.s. tratta con particolari formule di acquisto.

Quelle che utilizzerebbe per far proprio Gonzalo Higuain. Un prestito oneroso con obbligo di riscatto accontenterebbe tutti. Eccetto proprio il giocatore, fino a questo momento. Non è un mistero che rimanga il preferito qualora Dzeko dovesse partire, ma tutte le circostanze si stanno parecchio complicando. L’argentino non vuole lasciare la Juve, l‘Inter non affonda per il bosniaco. Così tutto si è momentaneamente fermato e, di conseguenza, non rimane che attendere. Petrachi lo sa, per questo gioca intanto su altri fronti, non solo in entrate.

Su quella, per esempio, che riguarda Gregoire Defrel. La Roma e il Cagliari hanno un accordo di massima per il trasferimento del giocatore. L’unica cosa che manca (anche qui) è l’assenso del francese stesso. Non è ancora convinto che sposare la causa sarda sia per lui la scelta migliore, le riflessioni sono quindi in corso. Petrachi attende anche su questo fronte. Intanto concentra le ultime forze per scatenare le offensive primarie nelle prossime settimane. Obiettivo primario, un grande difensore centrale.