Chris Smalling potrebbe tornare in campo giovedì sera in Europa League contro il il CSKA Sofia. La situazione

La Roma lavora per mettere a disposizione del tecnico Paulo Fonseca il difensore inglese Chris Smalling per il prossimo appuntamento di Europa League.

La notizie è riportata da Il Tempo sottolineando come Smalling non farà parte della squadra che affronterà il Milan domani sera a San Siro mentre ci sono molte più possibilità di vederlo in campo giovedì sera contro il CSKA Sofia.