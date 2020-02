Roma, Smalling: «Sento l’amore dei tifosi. Futuro? Decisione interessante»

Chris Smalling racconta la sua esperienza in Italia con la maglia della Roma: le parole del difensore inglese

La Roma spera di trattenere Chris Smalling, ma il suo futuro in giallorosso resta a dir poco incerto. Il giocatore, intanto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sports News.

«Quando sono arrivato in Italia è stato emozionante ma anche preoccupante, non sapevo cosa aspettarmi. Nuovo paese, nuova esperienza. Ma considerando il modo in cui è andata, l’amore che percepisco, soprattutto dai fan ma da tutti a Roma, quella sul mio futuro sarà una decisione interessante da prendere. I miei compagni mi hanno detto che se dai tutto in campo, l’amore che puoi ricevere da questa città è incredibile. Ed è davvero quello che ho sentito e così anche la mia famiglia. Spero continui a lungo».