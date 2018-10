Nella partita dell’Olimpico tra Roma e Spal viene espulso il portiere Vanja Milinkovic-Savic per proteste

Incredibile all’Olimpico! Il portiere Vanja Milinkovic-Savic viene espulso per proteste al 31′ del secondo tempo di gioco per proteste. Il fratello di Sergej, dapprima prende l’ammonizione per aver temporeggiato a ribattere il pallone. Ma non la prende bene e reagisce malamente scagliando il pallone fuori dal campo.

Il suo gesto di stizza non è stato gradito dall’arbitro Pairetto che è ricorso alla seconda ammonizione e quindi all’espulsione. Un gesto che ha rischiato di penalizzare la sua squadra in quanto era in vantaggio per due reti a Roma. Nei minuti finali, i ferraresi, pur giocando in 10 vs 11, hanno portato a casa i 3 punti.