Roma, Spinazzola è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche – FOTO

Primo giorno da calciatore della Roma per Leonardo Spinazzola che in questi minuti ha raggiunto Villa Stuart per le visite mediche

Leonardo Spinazzola ha raggiunto in questi minuti Villa Stuart per sostenere le visite mediche come nuovo giocatore della Roma. L’ex bianconero è apparso sorridente e sereno all’ingresso della struttura sanitaria, accolto da alcuni giornalisti e tifosi.

Spinazzola è il primo acquisto dell’era Petrachi. Rientrato nello scambio con Luca Pellegrini, l’esterno ormai ex della Juventus è pronto a firmare il contratto con i giallorossi. Con lui è presente anche il suo agente Lippi.