Roma, sprint finale per Veretout. Petrachi traccia il percorso

Roma, settimana decisiva per Jordan Veretout. Petrachi conferma la ricerca di un centrocampista e due difensori centrali

Gianluca Petrachi parla poco. Ma quando lo fa dice sempre cose interessanti e significative. L’ha fatto anche ieri durante la conferenza stampa di presentazione di Spinazzola, in cui ha colto l’occasione per fare un po’ di chiarezza sul mercato. «Con le uscite di Marcano, avvenuta la settimana scorsa, e Manolas, la Roma ha bisogno di due difensori centrali. La nostra necessità oggi è quella di portare due difensori centrali all’allenatore», ha detto come primo concetto.

Niente di piuttosto nuovo, vero, ma quando arrivano conferme dirette tutto appare più chiaro. Il lavoro che il direttore sportivo sta portando avanti è palese, vuole regalare a Fonseca il prima possibile il nuovo assetto difensivo. La settimana in corso sarà, probabilmente, quella decisiva almeno per Gianluca Mancini. Per tappare, almeno, il primo buco il più in fretta possibile. Poi per Alderweireld proseguiranno le trattative e il gioco al ribasso col Tottenham. Avere la volontà del giocatore dal proprio lato, sarebbe già un ottimo passo in avanti. In questo senso sta lavorando anche Franco Baldini, alleato inatteso.

Giorni a seguire che saranno altrettanto importanti anche per il centrocampista che, sempre Petrachi, ha promesso di portare nella Capitale. E quel centrocampista si chiama Jordan Veretout. Il francese non è partito per l’America col resto della Fiorentina, tutte le strade portano a una cessione. Anche nella giornata di ieri si è registrato un altro passettino in avanti della Roma nella trattativa che sembra ora avvantaggiata rispetto al Milan. Anche in questa circostanza, appariranno decisivi i prossimi giorni. A metà mattinata, intanto, verrà presentato Pau Lopez. Dopo Spinazzola è il suo turno e sarà nuovamente affiancato da Petrachi. Chissà che non possa scappare dalla sua bocca qualche altro suggerimento di mercato.