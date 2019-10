Roma, squalifica Fonseca: ecco l’esito del ricorso per l’allenatore, costretto a fermarsi per due giornate. Le novità

Il ricorso della Roma per la squalifica di Paulo Fonseca è stato parzialmente accolto. L’allenatore giallorosso, infatti, era stato espulso nel finale di Roma–Cagliari per le proteste reiterate per alcune decisioni arbitrali.

Come comunicato dalla società giallorossa, la Corte Sportiva d’Appello ha accolto parzialmente il ricorso, e la squalifica è stata ridotta ad una sola giornata. Fonseca riprenderà regolarmente il suo posto sulla panchina giallorossa nella gara contro il Milan.