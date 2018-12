Roma, arriva lo stop di Florenzi: in dubbio per Torino?

L’esterno della Roma Alessandro Florenzi non ha svolto l’ultima sessione di allenamento a Trigoria con i compagni

La Roma torna alla vittoria, ma non placa le polemiche. Il complicato successo di misura riportato sul Genoa ha restituito i 3 punti ai giallorossi, che mancavano addirittura dall’11 novembre scorso.

Questo weekend, però, arriva l’avversario peggiore, la Juventus all’Allianz Stadium. Un match ovviamente molto complicato per i giallorossi, che devono fare i conti con un attacco poco prolifico ed un gioco latitante. Inoltre, la lista infortuni non aiuta certo a guardare con ottimismo all’incontro. L’ultimo a fermarsi in ordine di tempo è Alessandro Florenzi, che quest’oggi non ha preso parte all’ultima seduta di allenamento a Trigoria.

L’esterno della roma si è dedicato ad un lavoro personalizzato e la sua presenza sabato sera potrebbe essere in dubbio. Oltre a lui, anche Dzeko, De Rossi ed El Shaarawy si sono allenati a parte, in attesa di capire chi riuscirà a tornare disponibile per la delicata sfida del weekend.