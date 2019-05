La Roma è alla ricerca del nuovo allenatore. C’è anche Sinisa Mihajlovic tra i candidati per prendere il posto di Ranieri

La Roma su Sinisa Mihajlovic. Secondo Sky Sport, il profilo del tecnico serbo del Bologna è da tenere in considerazione per il dopo Ranieri. La Roma segue anche altri allenatori come Fonseca, Gattuso, De Zerbi e Giampaolo ma nella lista si è iscritto anche l’ex Lazio.

Sinisa avrebbe avuto un incontro con la dirigenza e i dirigenti avrebbero visto in lui la ‘scintilla’. Il serbo piace per carisma e non preoccupa la situazione ambientale (è un ex Lazio). Sarebbe un consiglio di Petrachi, futuro ds romanista, che ha lavorato con lui al Toro.