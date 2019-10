Roma, tegole infortuni. Fonseca studia le alternative a centrocampo

Roma sempre alle prese con i troppi infortuni. Il centrocampo è avaro di profili: Fonseca studia le alternative

Il centrocampo della Roma è in piena emergenza. Fonseca deve far fronte ai lunghi stop di Pellegrini e Diawara e, in mediana, sono rimasti a disposizione solamente Cristante e Veretout.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come, per affrontare l’impegnativo ciclo di gare, il portoghese stia pensando a delle soluzioni. Pastore e Florenzi potrebbero essere “dirottati” al centro del campo. Altrimenti si potrebbe promuovere Riccardi dalla Primavera.