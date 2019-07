Roma Telefono Azzurro, l’iniziativa social legata al calciomercato – VIDEO

Roma Telefono Azzurro, l’iniziativa sui social network del club giallorosso legata ai grandi colpi del calciomercato

L’impatto, diciamolo subito, lascia un po’ interdetti. Ma il fine dell’iniziativa è più che nobile. La Roma, sui propri canali social, ha deciso infatti di legare la comunicazione dei nuovi acquisti di mercato ad una campagna di sensibilizzazione promossa dal Telefono Azzurro.

E così, di fianco al volto sorridente di Leonardo Spinazzola nel suo primo giorno da giallorosso, ecco scorrere i volti di bambini scomparsi in Italia e nel mondo. Per dare massima visibilità ai loro occhi e una speranza in più di poterli ritrovare.