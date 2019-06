Roma, tentativo in extremis per Barella. Il rifiuto viene dal giocatore

La Roma tenta di “scippare” Barella all’Inter in extremis. Il Cagliari gradisce l’offerta, il giocatore tuttavia vuole i nerazzurri

La Roma è stata spesso protagonista di “scippi” nei confronti di altre squadre in ambito calciomercato. Basta pensare a Iturbe, nel 2014 soffiato alla Juventus in extremis, al grande Davide Astori l’anno successivo nel duello con la Lazio, ma anche a Schick, che diventò giallorosso due anni fa a scapito di diversi club interessati a lui. Prima Sabatini, poi Monchi, e adesso Petrachi avrebbe voluto ribadire la tendenza. Questo perché la dirigenza giallorossa ha fatto un tentativo per portare nella Capitale Nicolò Barella.

L’attuale giocatore impegnato con l’Italia Under 21 rappresenta al meglio quello che la Roma attualmente cerca: un profilo giovane e con grandissima qualità. Lui stesso ha dichiarato che al mercato, al momento, ci pensa poco. Giusto, perché la selezione deve provare a fare uno sforzo per qualificarsi alle semifinali dell’Europeo. Al contempo, però, il suo entourage è a lavoro e a contatto con diverse società italiane. Non è un mistero che l’Inter sia stata la prima squadra a fare degli importanti passi avanti col Cagliari. Negli ultimi giorni, tuttavia, la Roma ha tentato l’affondo.

Grazie a Gregoire Defrel, giocatore che piace tanto dalle parti della Sardegna. La Roma, forte dei rapporti intavolati negli ultimi anni coi rossoblù, ha proposto un’importante cifra cash più il cartellino dell’attaccante. Il riscontro del Cagliari è stato positivo: in attesa dell’affondo finale dell’Inter il club di Giulini sta ascoltando con piacere le offerte che giungono, ma il giocatore sembra orientato soltanto verso il nerazzurro. Per questo qualsiasi tipo di altra trattativa è destinata a perire sul nascere, solo e soltanto per la volontà di Barella. Il cui destino sembra, ormai, sotto la Madonnina. Sponda Inter. A nulla può servire, attualmente, il tentativo di scippo da parte della Roma.