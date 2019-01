Roma, inserimento per Tonali! Marcucci vicino al Brescia, Monchi ci crede

Dopo Inter, Juventus, Milan e Napoli, anche la Roma ci prova per Sandro Tonali. Monchi prova a convincere Cellino con Marcucci al Brescia

Altro che campionato, la vera sfida in questi giorni continua a essere sul mercato. In particolare, tutte le big di Serie A si sono fiondate sul talento Sandro Tonali. All’inizio sembrava profilarsi una sfida a due tra Inter e Juventus, ma negli ultimi giorni anche Napoli e Milan si erano interessate al ragazzo. Notizia di oggi è invece l’apprezzamento della Roma, con Monchi che si sarebbe fiondato sul centrocampista classe ’00. Già in estate il d.s. spagnolo si era lanciato con un’offerta di 12 milioni sul gioiello del Brescia, ma Cellino aveva visto lungo: troppo pochi, adesso la richiesta è di almeno il doppio.

La mossa di Monchi è stata svelata questa mattina: il capitano della Primavera della Roma, Andrea Marcucci, è a un passo dalle Rondinelle. Il pilastro dell’Italia Under-20 non è stato nemmeno convocato per la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta dal tecnico Alberto De Rossi. Un’azione importante, atta ad assicurarsi una strada preferenziale per uno dei più brillati talenti del nostro calcio. Look e movenze alla Pirlo, due campionati di Serie B da titolare e obiettivo promozione in Serie A: non basta tutto ciò per spiegare il luminoso avvenire di Sandro Tonali. Che adesso è diventato l’obiettivo di mercato di tutte le squadre del massimo campionato, pronte a far follie per convincere Cellino alla cessione. La battaglia è cominciata.