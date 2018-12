Secondo alcune indiscrezioni, Francesco Totti in persona si sarebbe mosso per contattare Antonio Conte come successore di Di Francesco

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Cagliari per 2-2, la panchina della Roma è sempre più bollente e Di Francesco pare non convincere più la dirigenza giallorossa. Secondo quindi alcune voci raccolte dal Messaggero, Francesco Totti si sarebbe mosso per contattare di persona il successore del tecnico della Roma. L’indiziato sarebbe Antonio Conte, rimasto senza squadra dopo il divorzio con il Chelsea e il mancato approdo al Real Madrid.

La chiamata di Totti a Conte sarebbe quindi il primo approccio per convincere l’ex ct della Nazionale a sostituire Di Francesco. Tuttavia, l’ingaggio di Conte è troppo alto e la strategia della società giallorossa sarebbe quella di rimanere con l’attuale allenatore della Roma almeno fino a giugno. Nel caso di tracolli, il club giallorosso punterà probabilmente a Montella e Paulo Sousa, a meno che non si opti per un traghettatore come Andreazzoli e Zeman.